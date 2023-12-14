Эван Гершкович, по решению Мосгорсуда, останется в СИЗО

Обвиняемый в шпионаже в России корреспондент московского бюро The Wall Street Journal, американский журналист Эван Гершкович останется под стражей. Такое решение принял 14 декабря Мосгорсуд, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения.

Решение означает, что Эван Гершкович будет находиться с СИЗО до 30 января будущего года.

Судебное заседание проходило при закрытых дверях, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

О задержании Эвана Гершковича 29 марта сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Журналисту грозит от 10 до 20 лет заключения. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как отметили в ФСБ, корреспондента задержали в Екатеринбурге "при попытке получить секретные сведения".

В среду, 13 декабря, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал освобождение задержанного российскими властями корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича приоритетной задачей для президента Джо Байдена. "Мы не успокоимся, пока не привезем его домой", – сказал Салливан. Он отметил, что Белый дом взаимодействует с российской стороной по вопросу об освобождении журналиста.

Ранее в этом месяце официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что Россия отвергла новое предложение об освобождении Гершковича и Пола Уилана, двух американцев, которых правительство США рассматривает как неправомерно задержанных властями России, пишет "Голос Америки".