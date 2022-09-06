Еврокомиссия назвала дату окончания упрощённого визового режима

Еврокомиссия утвердила решение с 12 сентября полностью отказаться от соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Ожидается, что Совет ЕС одобрит предложение на этой неделе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Это означает, что визовый сбор для россиян может вырасти до 85 евро, сроки выдачи могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления потребуется больше документов, а количество многократных виз может быть ограничено, сообщает AFP.

"С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной России", — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, организация рекомендовала проверять, не угрожают ли заявители из России безопасности Евросоюза и международным отношениям. Россияне, у которых уже есть многократная шенгенская виза, могут въезжать в ЕС до окончания её срока действия.