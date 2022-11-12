Перед утечками из "Северных потоков" там прошли два подозрительных судна

За несколько дней до предполагаемых подрывов газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в их акватории прошли два судна с выключенными передатчиками данных. Об этом сообщает издание Wired, получившее снимки кораблей от компании по мониторингу спутниковых данных SpaceKnow.
Согласно исследованию SpaceKnow, в течение нескольких недель перед обнаружением утечек вблизи газопроводов прошли 25 судов – от "грузовых до многоцелевых больших кораблей". У двух из них, длиной от 95 до 130 метров, были отключены транспондеры, передающие название судна, его местоположение, направление движения, скорость и иную информацию.
Компания поделилась результатами исследования с официальными лицами НАТО, которые расследуют утечки из "Северных потоков". Представительница НАТО отказалась от комментариев. Однако неофициально в организации подтвердили Wired получение снимков и сообщили, что они "могут оказаться полезными для расследования".
Согласно международному законодательству, крупные суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, чтобы среди прочего избежать столкновения с другими судами. Корабли, которые отключают передатчики, часто подозреваются в причастности к незаконному рыболовству или современному рабству, отмечает Wired.
Однако иногда транспондеры на бортах судов могут давать сбои, предупреждает специалист из английской Морской лаборатории Плимута Андрей Курекин, изучающий спутниковые снимки для поиска различных объектов в море. По его словам, передатчики могут перестать связываться со спутниками или приёмниками на суше, в том числе из-за погоды.
- В конце сентября были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока – 2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трёх до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу этого газопровода.
- Президент России Владимир Путин назвал случившееся "очевидным терактом". Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.
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