Европейский парламент второго февраля приступил к обсуждению инициативы ряда европарламентариев "жёстко отреагировать" на ситуацию вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Речь идёт о нежелании властей страны адекватно ответить на предложение грузинских врачей и международных экспертов о смертельной опасности, нависшей над политиком, и необходимости его перевода для лечения в украинскую или европейскую клинику.

Экс-президент, приговоренный тбилисским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в злостном использовании служебных полномочий, уже несколько месяцев лечится в клинике Vivamedi от ментальных и эндокринологичесских заболеваний.

После ареста в октябре 2021 года Саакашвили похудел на 60 килограммов и сейчас весит не более 70 кг.

Врачи убеждены, что пациенту угрожает смертельная опасность в случае если он останется в заключении Пусть даже не в тюрьме, а двухуомнатной палате элитной клиники.

По признанию главного врача клиники , Зураба Чхаидзе, пациент принимает в день лишь 500-600 калорий, что приводит к прогрессирующей потере веса.

Адвокаты Саакашвили утверждают, что их подзащитный не может принимать пищу, но как отметил на специальном брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, "осуждённый Саакашвили занимается преднамеренным самовредительством, чтобы избежать наказания".

Тем временем, Тбилиси подвергается возрастающему давлению не только со стороны Европейских структур, но и Киева: президент Зеленский прямо обвинил грузинские власти в попытке убийства гражданина Украины Михаила Саакашвили, а украинский МИД напомнил о "методах НКВД" физического и психологичесского давления на заключенных.

В ближайшее время, Еврокомиссия должна оценить готовность Грузии к повышению ее статуса как страны обладающей "европейской перспективой" до государства, - официального кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдовой.

Исполнительная ветвь власти ЕС не может не учитывать позицию Европейского парламента, а также руководства Украины, ведущей кровопролитеую оборонитальную войну на пороге Европейского Союза.