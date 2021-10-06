"Личный узник Путина". Саакашвили заявил, что готов умереть в тюрьме

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный вечером 1 октября, два дня спустя после тайного возвращения на родину, намерен держать голодовку "до конца жизни либо освобождения". Об этом говорится в письме, которое опубликовал от имени экс-президента его адвокат Ника Гварамия после встречи со своим подзащитным в одиночной камере Руставской тюрьмы №12 в пригороде Тбилиси.

Саакашвили также отмечает, что запретил врачам вмешиваться даже в случае, если он "потеряет сознание", и называет себя в письме "личным узником Владимира Путина".

Тем временем в социальных сетях распространилось новое видео задержания Саакашвили в квартире бизнесмена Элгуджи Цомая, где он скрывался. Видео снято полицейскими, однако распространено ими же неофициально, а не через министерство внутренних дел.

В тюремной камере с бывшим президентом встретилась и депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько, специально прибывшая из Киева. После беседы, продлившейся примерно час, Ясько заявила журналистам: "Я очень хочу, чтобы Саакашвили поскорее освободили. На данный момент он политзаключенный, что неприемлемо. Это очень плохо, что произошло с вашим президентом. За это нужно бороться. Это решать грузинскому народу. Вы обязательно должны защитить ваше будущее и будущее Михаила Саакашвили, потому что у него большое сердце и способность осуществить большие перемены. Мы очень ценим это в Украине и завидуем вам, что у вас есть такой президент в Грузии. Он также украинский политик, и мы очень хотим, чтобы вы его здесь защитили", – отметила Лиза Ясько.

Незадолго до того, как покинуть Украину, Михаил Саакашвили сообщил, что намерен создать с Лизой Ясько новую семью.

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) готовится к массовым акциям с требованием освобождения своего лидера: "Будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице пройдёт очень большая акция", – сказал журналистам у Руставской тюрьмы член парламента от ЕНД Леван Хабеишвили, которому председатель парламента Каха Кучава не дал разрешения на встречу с бывшим президентом.

Михаил Саакашвили приговорён тбилисским судом к трём и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. По закону ему предстоит отбыть в заключении шесть лет. Ещё два уголовных дела за злостное использование служебных полномочий и растрату государственных средств находятся в процессе судопроизводства, и по ним приговор может быть вынесен до конца года.

Генеральная прокуратура также намерена предъявить Михаилу Саакашвили пятое обвинение: за незаконное пересечение государственной границы вечером 29 сентября в контейнере, который бизнесмен Элгуджа Цомая привёз из Украины в порт Поти.

В среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал большое письмо, в котором обвинил Михаила Саакашвили и его соратников в подготовке государственного переворота. Именно такую цель, по утверждению премьера, ставил перед собой бывший президент, тайно проникнув в Грузию. "Но они не учли, что наши государственные институты уже не те, что в 2003 году – во время "революции роз", – заметил Гарибашвили. Он мельком сослался на утверждение противников Саакашвили о пристрастии экс-президента к наркотикам. В ответ Михаил Саакашвили, получающий всю информацию о происходящем вне тюрьмы от своих многочисленных адвокатов, бросил главе правительства публичный вызов: он предложил одновременно провести наркотесты перед телекамерами. Председатель грузинского правительства пока никак не отреагировал на этот вызов "заключённого номер один" Грузии.

Во второй половине дня, после затянувшегося молчания, гражданская жена Михаила Саакашвили голландка Сандра Рулофс отреагировала на заявление Михаила Саакашвили о намерении связать свою жизнь с Лизой Ясько. Рулофс призналась, что решение супруга для неё стало "неожиданностью", а видео, опубликованное Михаилом Саакашвили накануне ареста, "неприемлемо".

Тем не менее Сандра Рулофс тоже считает третьего президента Грузии политическим заключённым.