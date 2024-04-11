Европарламент отложил решение по бюджету Совета ЕС из-за Украины

Европарламент в четверг отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot. Об этом пишет, в частности, "Европейская правда" со ссылкой на депутатов, которые присутствовали на заседании.

Сообщение также сделал в соцcети X глава литовской делегации в Европарламенте Андрюс Кубилюс. "Евопарламент приостановил решение по финансированию Совета ЕС из-за невозможности поставить системы "Пэтриот" в Украину", - написал Кубилюс.

Решение было принято по инициативе евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.

В своем выступлении Верховстадт отметил, что у стран Европы есть около 100 систем Patriot, а для защиты своих городов Украина просит передать ей всего 7. Речь политика была встречена аплодисментами. В итоге решение отказаться от утверждения бюджета Евросовета было поддержано 515 депутатами Европарламента, против высказались 62.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнёрские страны ускорить принятие мер по усилению украинской ПВО. Он заявил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

В субботу на прошлой неделе Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, отмечает Русская служба Би-би-си.