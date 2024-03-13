Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Европарламент первым в мире одобрил закон об искусственном интеллекте

Европарламент первым в мире одобрил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Он классифицирует все основанные на искусственном интеллекте системы по уровню риска — низкий, средний, высокий и неприемлемый. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

По новому закону под запрет попадут распознавание лиц в режиме реального времени в общественных местах и другие системы идентификации. Под исключение подпадают отдельные ситуации, в которых такие технологии могут использовать правоохранительные органы. Речь идёт, например, о поиске пропавших людей или предотвращении терактов. Для использования систем искусственного интеллекта в таких ситуациях потребуется предварительное судебное или административное разрешение.

Вместе с тем полиции нельзя будет использовать системы предсказательной аналитики для профилактики правонарушений. Закон также запрещает распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, а также использование технологий, которые манипулируют поведением человека.

Все обработанные с помощью систем искусственного интеллекта изображения или видео должны будут иметь соответствующую маркировку.

Теперь закон должен одобрить Евросовет. Ожидается, что документ вступит в силу в конце мая.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG