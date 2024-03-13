Европарламент первым в мире одобрил закон об искусственном интеллекте

Европарламент первым в мире одобрил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Он классифицирует все основанные на искусственном интеллекте системы по уровню риска — низкий, средний, высокий и неприемлемый. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

По новому закону под запрет попадут распознавание лиц в режиме реального времени в общественных местах и другие системы идентификации. Под исключение подпадают отдельные ситуации, в которых такие технологии могут использовать правоохранительные органы. Речь идёт, например, о поиске пропавших людей или предотвращении терактов. Для использования систем искусственного интеллекта в таких ситуациях потребуется предварительное судебное или административное разрешение.

Вместе с тем полиции нельзя будет использовать системы предсказательной аналитики для профилактики правонарушений. Закон также запрещает распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, а также использование технологий, которые манипулируют поведением человека.

Все обработанные с помощью систем искусственного интеллекта изображения или видео должны будут иметь соответствующую маркировку.

Теперь закон должен одобрить Евросовет. Ожидается, что документ вступит в силу в конце мая.