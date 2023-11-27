Словарь Merriam-Webster объявил "слово года-2023" - "аутентичный"

Один из самых авторитетных словарей английского языка Merriam-Webster объявил "слово года-2023". Это слово authentic. Слово "аутентичный" вошло и в русский язык как заимствование. Оно означает "подлинный", "настоящий", но также и "свойственный природе или духу того, о ком или о чём идёт речь".

Редакторы словаря подчёркивают, что его пользователи в 2023 году стали чаще интересоваться подлинностью или аутентичностью информации из-за роста распространения фейковых новостей и успехов в развитии технологий искусственного интеллекта, который позволяет создавать тексты и изображения, почти неотличимые от реальности. Именно "Искусственный интеллект" 1 ноября назвал "словом года-2023" другой известный словарь английского - Collins.

"Аутентичными", пишут в Merriam-Webster, могут быть национальная кухня или фольклор, если они не модернизированы так, чтобы соответствовать современным вкусам. В то же время поп-звёзд и общественных деятелей призывают к "аутентичности", чтобы они говорили то, что действительно думают, а не то, что хочет услышать публика. Однокоренное слово "аутентификация" означает подтверждение идентичности - например, в соцсетях аутентификация используется, чтобы подтвердить, что аккаунт действительно принадлежит тому человеку, на которого он зарегистрирован.