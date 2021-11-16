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Миграционный кризис у границ ЕС и Украины. Эфир в 20:30

Чего добиваются Владимир Путин и Александр Лукашенко? Обсуждают политологи Евгений Магда и Павел Усов

Миграционный кризис у границ стран Европейского Союза усиливается с каждым днем. Каковы будут его последствия, и втянут ли в него Украину? Собеседники Виталия Портникова Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.

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