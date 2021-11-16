Миграционный кризис у границ ЕС и Украины. Эфир в 20:30

Миграционный кризис у границ стран Европейского Союза усиливается с каждым днем. Каковы будут его последствия, и втянут ли в него Украину? Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.



