Миграционный кризис у границ стран Европейского Союза усиливается с каждым днем. Каковы будут его последствия, и втянут ли в него Украину? Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.
Миграционный кризис у границ ЕС и Украины. Эфир в 20:30
Чего добиваются Владимир Путин и Александр Лукашенко? Обсуждают политологи Евгений Магда и Павел Усов
Миграционный кризис у границ стран Европейского Союза усиливается с каждым днем. Каковы будут его последствия, и втянут ли в него Украину? Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.
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