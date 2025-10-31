Полицейская служба Европейского Союза заподозрила 654 человек, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" и "Редут", в совершении военных преступлений в Украине. Это граждане 9 государств. Об этом говорится на сайте ведомства.

В актах сексуального насилия в зоне военных действий, убийства военнопленных и мирных жителей подозреваются граждане Украины, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Все они воевали на стороне России. В Молдове и Украине прошло 70 обысков.

11 гражданам Украины предъявлены обвинения в государственной измене за службу в российских ЧВК, говорится в сообщении. Очно или заочно — не уточняется.