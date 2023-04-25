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Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответном изъятии иностранных активов.

Согласно документу, при конфискации в США и в других поддержавших санкции против Москвы странах российского имущества - связанные с этими государствами активы в России будут переводится во временное управление, сообщает РБК. В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в "Юнипро" и две доли в Fortum. Подписанный Путиным указ переводит их под временное управление Росимущества.

Большинством акций энергокомпании "Юнипро" владеет немецкий концерн Uniper. Fortum Russia B.V. - это совместное предприятие с участием финской государственной энергетической компании.

После начала вторжения в Украину Москва ввела ряд ограничений для иностранных компаний из так называемых "недружественных стран", поддержавших санкции против России. Среди прочего, продажа такими компаниями активов в России требует согласования правительственной комиссией. Условием одобрения сделок является, в частности, скидка размером не менее 50% от рыночной стоимости активов и рассрочка оплаты, пишет "Медуза".

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