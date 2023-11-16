Как сообщают "Фонтанка" и Mash, после обысков Главного следственного управления МВД и ФСБ были задержаны бывшие президент и вице-президент "Балтики" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский. Они возглавляли пивоваренную компанию до её национализации в середине июля. Кроме того, по информации "Фонтанки", следователи планировали задержать директора по интеллектуальной собственности компании Елену Кузьмину, но та находится за границей.

По версии следствия, Шерстенников и Рогачевский в июле передали интеллектуальную собственность "Балтики", стоимостью около 295,5 миллиона рублей, дочерней компании Carlsberg в Казахстане и белорусской компании. Речь идёт о правах на товарные знаки, принадлежащие компании. В четверг суд будет рассматривать вопрос об аресте топ-менеджеров.

"Балтика" — вторая по размеру пивоваренная компания в России. В 2022 году она произвела 197,42 млн декалитров пива, стоимость бизнеса до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года оценивалась в $2,93 миллиарда долларов. После вторжения владелец компании, Carlsberg, объявил, что выходит из бизнеса.

В июне была анонсирована продажа производителя за 200 миллионов евро неназванному покупателю. Сделка была сорвана указом президента России Владимира Путина, введшим в "Балтике" внешнее управление. Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес.

Датская компания попыталась отозвать у "Балтики" права на все принадлежащие ей бренды. "Балтика" пытается через российские суды запретить датчанам это делать. Российская пивоваренная компания выпускает напитки более чем под 50 торговыми марками, включая "Балтику", Tuborg, Kronenbourg, Žatecký Gus, "Арсенальное".

По вменяемой статье Шерстенникову и Рогачевскому грозит до 10 лет лишения свободы. "Балтика", Carlsberg, власти России и Дании, и следствие на момент публикации новости ситуацию не комментировали.