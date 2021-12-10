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Евросоюз на будущей неделе утвердит санкции против "ЧВК Вагнера"

Европейский союз в понедельник на будущей неделе подвергнет санкциям российскую частную компанию "Группа Вагнера", три других объединения и семь или восемь физических лиц.

Об этом, в частности, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Reuters отмечает, что более десяти человек, у которых есть контакты с "ЧВК Вагнера", ранее рассказали агентству о тайных военных миссиях от имени Кремля на Украине, в Ливии и Сирии. Российские власти это категорически отрицают.

В конце ноября нынешнего года Европарламент принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний. Особое внимание в документе было уделено "Группе Вагнера" и "её связям с российским государством". В тексте подчёркивалось, что европарламентарии "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершённые российской военизированной организацией и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов". Тогда же европейские законодатели приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "ЧВК Вагнера".

Близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают "ЧВК Вагнера", подал иск в Высокий суд Англии к Элиоту Хиггинсу – основателю расследовательского проекта Bellingcat (признан в России СМИ-иноагентом). "Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков", – сообщили 10 декабря в пресс-службе группы компаний "Конкорд" Пригожина. Сумма ущерба не уточняется.

Как следует из заявления пресс-службы "Конкорда", речь идёт о твитах Хиггинса, в которых говорилось об ответственности Пригожина за операции "ЧВК Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. "Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений", – цитирует заявление пресс-службы агентство "Интерфакс". В "Конкорде" "ЧВК Вагнера" назвали "вымышленной", операции – "несуществующими", а заявления Хиггинса – "недостоверными" и "необоснованными" и подчеркнули, что Пригожин "уже сумел доказать это в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков".

О реакции Элиота Хиггинса на подачу иска пока неизвестно.

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