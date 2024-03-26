Евросоюз не поддержал закон о восстановлении природы

Евросоюз не принял законопроект о восстановлении природы, отложив его на неопределённый срок.

Законопроект не набрал необходимого большинства: 15 из 27 стран-членов ЕС, в которых проживает 65% населения ЕС. За план проголосовали 19 государств, в которых проживает 64,05% населения.

От голосования воздержались Бельгия и Австрия. Против законопроекта выступили Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия и изменившая свою позицию Венгрия.

На вопрос, может ли Венгрия снова поменять своё мнение, представительница страны Анико Райш ответила, что "не может ничего обещать", подчеркнув важность сельскохозяйственного сектора в Европе.

С начала года большую часть Евросоюза охватили протесты фермеров, которые требуют принять меры по борьбе с "нечестной конкуренцией" со стороны стран, не входящих в ЕС. В частности, аграрии жалуются, что "зелёный курс" Евросоюза делает их продукцию более дорогой, чем из Украины и стран Латинской Америки, – и они получают меньше прибыли.

Еврокомиссия уже пошла фермерам на уступки: в частности, отложила планы по двукратному сокращению использования пестицидов и других опасных веществ. Ряд мер по поддержке аграриев приняли и национальные правительства. Однако протесты это не остановило.

Согласно закону о восстановлении природы, к 2030 году в Евросоюзе должно быть восстановлено 20% территорий. План также предусматривал серьёзное сокращение пестицидов.

"Отказ от защиты биоразнообразия – это шокирующее заявление для всего остального мира", – сказал представитель Ирландии Имон Райан. Он призвал страны оказать "дипломатическое воздействие", чтобы законопроект был всё же принят, хоть и с запозданием.