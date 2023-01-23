Евросоюз одобрил новый пакет помощи Украине в 500 млн евро

Евросоюз в понедельник согласовал новый транш военной помощи Украине. Он составит 500 миллионов евро. Деньги выделяются из Европейского фонда мира, в который вносят вклад все страны Европейского союза. Таким образом, общий объём помощи Украине из этого фонда за время войны составит 3,6 миллиардов евро.

Кроме того, Евросоюз выделит дополнительные 45 миллионов евро на закупки нелетального оружия для европейской программы обучения украинских военных.

Решение принято на встрече в Брюсселе 27 министров иностранных дел стран Евросоюза. Ранее европейские власти не смогли прийти к единому решению о поставке Украине тяжёлого вооружения, в частности немецких танков "Леопард". Германия подвергается резкой критике других европейских стран за затягивание решения по этому вопросу. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать разрешение на отправку "Леопардов" из Польши, однако новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу сообщил, что Берлин пока не принял решения.

В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе применения оружия массового поражения.