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Глава МИД ФРГ: Берлин готов позволить Польше поставку танков Украине

Анналена Бербок

Германия готова к тому, чтобы разрешить Польше отправить имеющиеся в её распоряжении танки немецкого производства "Леопард-2" на помощь Украине в условиях российского вторжения. Об этом заявила в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отметив, что решение может быть принято, если Варшава сделает такой запрос.

"Если наc спросят об этом, мы не будем стоять на пути", - приводят в воскресенье западные агентства слова Бербок, сказанные ею в интервью французскому телеканалу LCI после франко-германских переговоров в Париже. "Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнёрами. Нам нужно сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена", - подчеркнула Бербок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее, что Варшава отправит Киеву свои танки немецкого производства, даже если этого не сделает Германия. "Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью", - написал Моравецкий в Твиттере.

Комментарий Моравецкого появился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских боевых танков "Леклерк". Великобритания до этого анонсировала отправку Киеву партии своих тяжёлых танков "Челленджер-2".

"Что касается "Леклерка", то ничего исключать нельзя", - сказал президент Франции Макрон на совместной с германским канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Париже. Во французской столице 22 января с участием руководства Франции и ФРГ проходили торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня подписания Елисейского соглашения - договора о поствоенном сотрудничестве двух государств.

На крупном совещании в Рамштайне министров обороны стран НАТО и ряда других стран представители Германии заявили в пятницу, что пока не приняли решение о поставках танков "Леопард", которые Киев называет жизненно необходимыми для возвращения территорий, захваченных Россией.

Как отмечает агентство DPA, Берлин до сих пор отказывался давать разрешение другим странам, к примеру Польше, на реэкспорт немекцих танков. В ФРГ звучали опасения, что отправка столь мощного оружия может спровоцировать Россию и приведёт лишь к ещё большей эскалации войны.

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