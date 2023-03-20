Евросоюз поставит Украине 1 миллион снарядов в следующие 12 месяцев

Страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Речь идёт о боеприпасах калибра 155 миллиметров, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО. Об этом по итогам встречи европейских министров в Брюсселе заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ранее глава европейский дипломатии Жозеп Боррель выступил с трёхэтапным планом поддержки Украины и увеличения обороноспособности Европы. Он предложил общеевропейскому фонду мира дополнительно выделить Украине 1 миллиард евро на закупку боеприпасов. Ещё 1 миллиард должен быть выделен на пополнение Европой собственных запасов. Третьим этапом должно быть развитие оборонной промышленности в странах Евросоюза.

Поставки миллиона снарядов Украине в ближайший год должны обойтись Европе в сумму около двух миллиардов евро. В них должны принять участие 16 из 27 стран-членов Евросоюза, а также не входящая в него Норвегия.

Также в понедельник Государственный департамент США объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня Himars, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.