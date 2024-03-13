Евросоюз снял санкции с сооснователя "Яндекса" Воложа

Евросоюз исключил сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа из санкционного списка.

Волож попал под европейские санкции после полномасштабного вторжения в Украину в июне 2022 года – как сооснователь и глава "Яндекса". Сразу после введения санкций компания объявила об уходе Воложа со всех должностей.

В августе 2023 года Волож выступил с антивоенным заявлением. Он выразил несогласие с политикой российских властей по отношению к Украине и сообщил, что не имеет отношения к "Яндексу" с февраля 2022 года. Он также отметил, что с 2014 года живёт в Израиле. Вскоре после публикации этого заявления Волож официально обратился с ходатайством к Евросоюзу о снятии санкций. В конце февраля 2024 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ходатайство удовлетворят.

Также Евросоюз снял санкции ещё с двух человек: с бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и лидера европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамблека.

Кроме того, из санкционного списка исключили ещё девять умерших человек, в том числе командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего, как официально утверждается, в авиакатастрофе вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. С Пригожина Евросоюз санкции не снял.