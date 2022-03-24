Лидеры G7 предостерегли Россию от использования ядерного оружия

Лидеры "Группы семи", объединяющей индустриально развитые страны мира, предостерегли Москву от использования биологического, химического и ядерного оружия в ходе начатой Россией войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении "Семёрки" по итогам прошедшего в четверг саммита в Брюсселе.

"Мы предупреждаем относительно любой угрозы использования химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов. Мы напоминаем об обязательствах России в рамках международных договоров, которые она подписала и которые защищают всех нас", – подчёркивается в совместном заявлении, которое распространила ФРГ, возглавляющая сейчас G7.

В документе также говорится о готовности стран принимать беженцев из Украины.

Ответственность за войну в Украине лидеры G7 возложили лично на президента России Владимира Путина и его сторонников, подчеркнув, что у них нет претензий ко всем гражданам России: "Это президент Путин, его правительство и сторонники, включая режим Лукашенко в Беларуси, навязали эту войну и её последствия россиянам, и это решение порочит историю русского народа".

Отдельно упомянут призыв лидеров G7 к странам – производителям нефти и газа "действовать ответственно" и наращивать поставки на международный рынок. Одновременно отмечается, что ключевую роль в этом должна играть ОПЕК.

Ранее США и Великобритания сообщили о решении ввести эмбарго на поставки нефти из России. Лидеры ЕС пока только обсуждают такую возможность.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности "Группы семи" к дальнейшему ужесточению санкций против России при необходимости. Схожее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, партнёры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго соблюдаются. Чтобы поставить заслон ресурсам, которые Путин использует для ведения своей войны, мы не допустим никаких обходных путей. И мы готовы принимать больше мер, если будет необходимо", – говорится в заявлении фон дер Ляйен в твиттере.

В "Группу семи" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Италия. "Семёрка" проводит обсуждения при участии руководства Европейского союза.