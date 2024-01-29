Евросоюз внёс в санкционный список Екатерину Мизулину

Евросоюз обновил список персональных санкций, накладываемых на лиц, которых Европа считает нарушителями прав и свобод человека. В него вошла член Общественной палаты России Екатерина Мизулина и Лига безопасного интернета, которую она возглавляет. В решении Евросоюза указано, что Мизулина и её организация занимаются цензурой, нарушают свободу слова и самовыражения и что Мизулина лично инициирует доносы на авторов интернет-контента, которых считает недостаточно преданными официальной политике Кремля.
Кроме того, в санкционный список вошли судья Басманного районного суда Москвы Екатерина Левашова, выносившая приговоры по делам оппозиционеров, включая Владимира Кара-Мурзу, прокурор Олег Алыпов и судья Мосгорсуда Людмила Смолкина, также занимавшиеся делом Кара-Мурзы.
- Лига безопасного интернета, которую возглавляет Мизулина, – околоправительственная организация, исполняющая в России фактически цензурные функции. По инициативе Лиги и самой Екатерины Мизулиной из российского сегмента интернета регулярно удаляют контент, который они считают недостаточно "патриотическим" или не соответствующим "традиционным ценностям". Это касается многих популярных блогеров и артистов. Мизулина также инициирует заведение против них административных и уголовных дел.
- Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорён к 25 годам колонии строгого режима по статьям о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. Международные правозащитные организации считают его политзаключённым.
Форум