В Петербурге во время концерта задержали 15-летнего рэпера Baby Melo

В Санкт-Петербурге во время концерта полицейские увели со сцены 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе), он был доставлен в отдел полиции. Об этом сообщили посетили концерта в соцсетях.

Концерт Baby Melo проходил вечером 21 января в клубе "Гигант Холл". Около 00:20 в телеграм-канале, посвященном музыканту, появились видео, как полицейские ведут рэпера в полицейскую машину. В сообществе во "ВКонтакте" также было опубликовано видео, как исполнителя прямо со сцены уводят полицейские.

"Фонтанка" со ссылкой на источники уточняет, что вместе с Baby Melo задержали рэпера Badri (Орхан Ахмедов), который тоже выступал на этой сцене. По информации издания были задержаны 23 человека.

Точная причина задержаний неизвестна. "Фонтанка" со ссылкой на источники сообщает, что "команду прервать концерт дали, когда со сцены услышали мат и нечто нелицеприятное о спецоперации (так в России называют войну против Украины - прим. РС)". Другие СМИ пишут, что задержания могут быть связаны с тем, что подростки распивали алкоголь перед клубом. Также распространялась информация о нападении одного из зрителей с ножом и о драке на концерте. Официально эти данные не подтверждены.

Позднее "Фонтанка" уточнила, что на доставленных составлены административные протоколы за употребление алкоголя в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции и мелкое хулиганство.

"РЕН-ТВ" сообщает, что Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Ночь он провёл там, после чего его отпустили.

В сентябре 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина жаловалась на Baby Melo в полицию с требованием проверить песни исполнителя на пропаганду наркотиков. После этого Мизулина неоднократно писала о рэпере в своем телеграм-канале. В частности, сообщала, что он катался по трассе М-11 в Москве без водительских прав. На мать рэпера после этого составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Сам Baby Melo утверждал, что наркотики не пропагандирует.

Baby Melo — выходец из Грузии. Он остоит в объединении Hood2Hood. Рэпер стал известен в феврале 2023 года после выхода трека "Дети депутатов", который стал вирусным в тик-токе. Дебютный альбом музыканта Yung N Turnt вышел 5 мая 2023 года.

9 ноября на рэпера в центре Москвы напали неизвестные. Его облили зеленкой и брызнули в лицо из газового баллончика.

Срывы и отмены концертов известных исполнителей по доносам, а затем их показное покаяние в России стало происходить все чаще. Так, после жалоб Екатерины Мизулиной был отменен тур Инстасамки, а на репера Scally Milano было возбуждено уголовное дело. Оба музыканта потом извинялись перед Мизулиной.

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