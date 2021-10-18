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Facebook наймет 10 тысяч человек для разработки "метавселенной" 

В ближайшие пять лет компания Facebook планирует нанять 10 тысяч новых сотрудников в Европейском Союзе, которые будут создавать метавселенную.

Так называют виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться и общаться друг с другом с помощью очков виртуальной реальности. Компания уже тестировала эту функцию для удаленной работы: с помощью специальной гарнитуры сотрудники могли присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.

"Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технологических талантов", - написали представители руководства Facebook в блоге.

Новости о создании "вирутального мира" появились на фоне скандалов, связанных с Facebook. Бывшая сотрудница концерна Фрэнсис Хауген обвинила руководство в том, что оно знает о психологических проблемах, возникающих у подростков из-за социальных сетей, но не принимает никаких мер для борьбы с этим. Тем самым ставит прибыль компании выше безопасности пользователей.

В частности, Хауген рассказывала, что внутреннее исследование компании показало: Instagram влияет на психическое здоровье подростков. 32% опрошенных девочек заявили, что после использования соцсети они чувствовали себя подавлено. Эти данные так и остались неопубликованными.

Кроме того, по словам Хаугэн, компания по-разному относится к тем или иным политикам и знаменитостям, выборочно применяя к ним политику модерации постов. Бывшая сотрудница также обвинила Facebook в разжигании насилия после выборов президента США в ноябре 2020 года.
  • Создание метавселенной – одна из приоритетных задач компании, на её реализацию может уйти 10-15 лет. В сентябре компания выделила более 50 млн долларов, привлекая к разработке нового продукта онлайн-платформу Roblox и создателей компьютерной игры "Fortnite" Epic Games.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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