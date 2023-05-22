ФБК выпустил расследование об элитной недвижимости в Сочи

Соратники оппозиционера Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией опубликовали расследование, посвящённое элитной недвижимости в Сочи. Данные некоторых владельцев оказались засекречены. Рассмотрев платёжные документы, соратники Алексея Навального установили имена владельцев. Среди них - сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Андрей, жена генерала Сергея Суровикина Анна и бывшая спортсменка Светлана Абросимова, которую называют матерью детей телепропагандиста Владимира Соловьёва.

Цены на виллы в коттеджном посёлке "Сириус" на берегу Чёрного моря доходят до полумиллиарда рублей. Это дороже, чем элитная недвижимость в центре Москвы и на Рублёвском шоссе. Среди владельцев коттеджей, чьи данные внесены в Росреестр - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и акционер "Газпром-автоматизация" Давид Фараджев.

В документах некоторых зданий в качестве собственника указано "Российская Федерация". Однако имена реальных владельцев удалось установить по платёжным документам. Они указывают на супругу одного из командующих российской армии в Украине Анну Суровикину, старшего вице-президента банка ВТБ Сергея Шишина и сына Николая Патрушева Андрея. Андрей Патрушев ранее входил в правление "Газпрома", а теперь ведёт бизнес в Арктике.

Ещё одна "секретная" владелица коттеджа - баскетболистка Светлана Абросимова. Как утверждает ФБК, она долгое время находится в близких отношениях с телеведущим "Первого канала" Владимиром Соловьёвым и имеет от него двоих детей, рождённых в США.

На каком основании данные о собственности не внесены в Росреестр, неизвестно. Указанные владельцы не входят в списки лиц, чьи данные по российским законам не подлежат разглашению.