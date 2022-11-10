Соратники Навального: Суровикин "обогатился" на войне в Сирии

Соратники находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального утверждают, что компания жены командующего российской группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина получает многомиллионные платежи от компании, связанной с бизнесменом Геннадием Тимченко.

В опубликованном расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждается, что эта компания добывает в Сирии фосфаты. Суровикин был командующим российскими войсками в Сирии. Соратники Навального делают вывод, что он "обогатился", защищая бизнес-интересы Тимченко.

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