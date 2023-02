Феминизм восходящего солнца. Артемий Троицкий загружает экзотикой

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести шестьдесят третий выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ погружает нас в совершеннейшую художественную экзотику. Рок-критик Артемий Троицкий – тонкий знаток этнических мелодий всех народов и всех времён – представляет современную электронную японскую феммузыку.

Не помню уже: где-то я прочёл нечто интригующее об этом альбоме или попался он мне на полке хорошего музыкального магазина… Так или иначе, стал я счастливым обладателем скромно изданного неизвестной мне фирмой Akuphone диска под названием Seit​ō​: In the Beginning, Woman Was the Sun. То есть "Вначале женщина была солнцем". К счастью, на пластинке был наклеен стикер, слегка проясняющий её содержание: SEITÓ – это название первого японского феминистского журнала, выходившего ещё в 1910-х годах и культового в тамошних фемкругах. А также что на альбоме собраны новые записи японских женщин-музыкантов, работающих в различных областях электронной и экспериментальной композиции. Ну как на такое не польститься!



На самом деле на многое я не рассчитывал – думал, выберу максимум два-три трека для мини-сюжета на экзотическую тему. Однако стал слушать сборник – и заслушался! Всё-таки очень специальная страна Япония, и в музыкальной сфере в том числе. Из семи представленных на Seit​ō записей я без труда выбрал четыре совершенно замечательных, притом неизвестных прежде артисток.



Открывает альбом умопомрачительная пьеса "Кровавая Луна". Длится она около шести минут, но сократить рука не поднимается – настолько захватывает эта зловещая ритуально-электронная психодрама. Это сольная домашняя запись Фудзи-Юки, певицы и актрисы знаменитого театра буто. Фудзи-Юки из Осаки и солирует в дуэте Sarry. С 2013 по 2019 год у дуэта вышло четыре альбома, все на разных загадочных японских лейблах, так что заполучить их возможности нет, хотя очень хотелось бы.



Микадо Коко тоже из Осаки; она не только музыкант, но и поэтесса и продюсер. Что-то подсказывает мне, что и диджействует она тоже: электронная пьеса Fukagawa Bushi создана явно с помощью лэптопа и других компьютерных гаджетов, хотя, как указано, винтажный синтезатор Korg тоже присутствует. Эта запись повеселее, но тоже создана с несвойственной большинству мужчин-электронщиков фантазией. Микадо Коко потихоньку становится известной и в Европе: здесь у неё вышли уже два альбома: Maza Gusu (2021) и To Our Other Selves (2022).



И вновь – к чисто японской музыкальной мистике. "Дворец глубокой воды" – запись, опять же домашняя, Какусин Нисихары из Токио. Она постарше остальных участниц Seit​ō, ей 51 год. Она, помимо электронных и шумовых манипуляций, виртуозно играет на национальном инструменте "бива", это что-то вроде маленькой виолончели или большой лютни. Выступает в фантазийных костюмах и гриме. Сольной дискографии я у артистки не обнаружил, но есть один альбом в составе интернационального трио Kintsugi.

Единственные, кого я знал среди участниц проекта Seit​ō, – это группа Kuunatic. Более того, трек с их европейского альбома Gate Of Klüna звучал в "Музыке на Свободе". Это трио из Токио в составе: Юко (ударные, голос), Фуми (клавишные, флейта) и Шоко (голос, бас-гитара). Французская группа Magma в своё время пела на придуманном ими кобаянском языке с планеты Кобайя, а японские девушки поют на языке планеты Куурандия. Так что название песни Dew Bow означает не "изгиб росы" (хотя звучит красиво), а нечто совершенно иное, инопланетное. Да и музыка, прямо скажем, мало похожа на привычную нам!

Плейлист 263-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Mega Bog (USA). Crumb Back, LP Life, And Another (Paradise of Bachelors)

2. Cabaret Voltaire (UK). What’s Going On, LP Shadow Of Fear (Mute)

3. Vartra (Serbia). Hajd u kam, LP Basma (CPL)

4. Sorry (UK). Rock’n’Roll Star, LP 925 (Domino)

5. Sorry (UK). Willow Tree, LP Anywhere But Here (Domino)

6. Dodo (Latvia). Kodu atkodejs, LP Tur Tek Tu (IB)

7. Fuji-Yuki (Japan). Blood Moon, LP Seit​ō​: In the Beginning, Woman Was the Sun (Akuphone)

8. Mikado Koko (Japan). Fukagawa Bushi, LP Seit​ō​: In the Beginning, Woman Was the Sun (Akuphone)

9. Kakushin Nishihara (Japan). Palace Of Deep Water, LP Seit​ō​: In the Beginning, Woman Was the Sun (Akuphone)

10. Kuunatic (Japan). Dew Bow, LP Seit​ō​: In the Beginning, Woman Was the Sun (Akuphone)

11. Wovenhand (USA). Dust Hawk, LP Silver Sash (Glitterhouse)

12. Esmerine (Canada). Blackout, LP Everything Was Forever, Until It Was No More (Constellation)

