Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основную конкурсную программу 75-го Каннского кинофестиваля.

Это биографическая драма о супруге композитора Петра Чайковского Антонине. Главные роли в фильме сыграли Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг, а также рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров).

Фильмы Серебренникова уже в третий раз участвуют в основном конкурсе Каннского фестиваля: в 2018 году на конкурсе была представлена картина "Лето", а в 2021 году – "Петровы в гриппе".

Всего в этом году за Золотую пальмовую ветвь будут бороться 18 фильмов, среди которых "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга, "Время Армагеддона" Джеймса Грэя, "Тори и Локита" братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. Кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.