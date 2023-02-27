Фильм "Всё везде и сразу" получил 4 награды Гильдии киноактёров США

Фильм "Всё везде и сразу" получил четыре награды Гильдии киноактёров США. Это рекорд в истории премии.

Статуэтки вручили за лучший актёрский состав в кино, за лучшую женскую роль, а также за лучшие женскую и мужскую роли второго плана.

Обладатель последней Ке Хюи Куан отметил, что он первый лауреат азиатского происхождения за всю историю премии. Его коллега Мишель Йео сказала, что эта награда не только для неё, но и "для каждой похожей на неё девушки".

Лучшим актёром жюри признало Брендана Фрейзера за главную роль в фильме "Кит". Также Гильдия отметила актёрские составы сериалов "Белый лотос" и "Начальная школа «Эбботт»".

Премия Гильдии киноактёров США вручается с 1995 года. Четыре награды до "Всё везде и сразу" не получала ни одна картина. По три награды забрали фильмы "Красота по-американски", "Чикаго", "Прислуга" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".