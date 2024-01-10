Финляндия продлит режим закрытия границы с Россией

Власти Финляндии намерены продлить закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в правительстве. Официальное решение по этому вопросу будет объявлено в четверг, 11 января.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что разногласий по этому вопросу в правительстве нет. Хельсинки не увидел признаков, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявил, что запретительные меры на границе необходимо продлить.
Предыдущее правительственное решение о временном закрытии всех КПП действует до 15 января. Предположительно, правительство продлит его ещё на месяц.
Хельсинки по-прежнему обеспокоен угрозой наплыва в Финляндию через российскую границу нелегальных мигрантов. Такие случаи продолжаются и после закрытия КПП. По сообщению Italehti, четыре нарушителя границы были задержаны в среду в общине Париккала в Южной Карелии, граничащей с Россией.
- Решение о закрытии всех девяти погранпунктов на финско-российской границе было принято властями страны в середине ноября. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. По данным МИДа Финляндии, с начала ноября через границу с Россией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления разрешающих пересечение границы документов.
- 14 декабря Финляндия открыла два КПП - Ваалимаа и Ниирала, - однако из-за прибытия туда более 60 просителей убежища их работа была остановлена уже через сутки.
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