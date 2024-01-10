Финляндия продлит режим закрытия границы с Россией

Власти Финляндии намерены продлить закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в правительстве. Официальное решение по этому вопросу будет объявлено в четверг, 11 января.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что разногласий по этому вопросу в правительстве нет. Хельсинки не увидел признаков, что Россия как-то изменила свою политику в отношении границы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявил, что запретительные меры на границе необходимо продлить.

Предыдущее правительственное решение о временном закрытии всех КПП действует до 15 января. Предположительно, правительство продлит его ещё на месяц.

Хельсинки по-прежнему обеспокоен угрозой наплыва в Финляндию через российскую границу нелегальных мигрантов. Такие случаи продолжаются и после закрытия КПП. По сообщению Italehti, четыре нарушителя границы были задержаны в среду в общине Париккала в Южной Карелии, граничащей с Россией.