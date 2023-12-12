Финляндия с 14 декабря откроет два погранперехода на границе с Россией

Финляндия откроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией с 14 декабря. Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.

Открыты будут переходы Ваалимаа и Ниирала, с российской стороны они называются Торфяновка и Вяртсиля — один расположен на границе Финляндии с Ленинградской областью, другой с Карелией.

В конце ноября Финляндия объявила о закрытии всех девяти КПП на границе с Россией из-за миграционного кризиса. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В случае возобновления массового притока мигрантов погранпункты снова закроют, обещают финские власти.

Открытие погранпереходов не означает изменения условия допуска российских граждан через границу. Власти Финляндии не разрешают въезд гражданам России с туристической или деловой шенгенской визой, кроме особых случаев, перечисленных на сайте Пограничной охраны страны.