Северные страны вводят постоянный контроль за въездом машин из РФ

Финляндия ввела круглосуточный контроль на своей границе с Норвегией, чтобы помешать въезду автомобилей с российскими номерами. Запрет на их въезд Хельсинки ввёл с 16 сентября, но машины из России могли проникать в Финляндию через ещё впускающую их Норвегию.

Ранее въезд автомобилей с российскими номерами запретили Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда. Вместе с Финляндией с 16 октября к запрету присоединилась и Польша.

Таким образом, сейчас единственной страной Евросоюза, у которой есть сухопутная граница с Россией и которая продолжает принимать российские машины, остаётся Норвегия. Однако уже въехавшие автомобили могли перемещаться между европейскими странами благодаря практически отсутствующему между ними погранконтролю.

Норвегия также вводит запрет на въезд зарегистрированных в России легковых машин с 3 октября. После этой даты российские автовладельцы окажутся полностью лишены возможности въезжать в Евросоюз на своих авто.