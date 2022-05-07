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Флисовая куртка Зеленского ушла с молотка за 90 тысяч фунтов

Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке в Киеве, 9 апреля 2022 года

Флисовая куртка президента Украины Владимира Зеленского продана в Лондоне за 90 тысяч фунтов стерлингов на аукционе по сбору средств для Киева.

Британский Премьер-министр Борис Джонсон перед началом аукциона сказал, что лот должен стоить гораздо дороже стартовой цены в 50 тысяч фунтов.

Зеленский выступил во время аукциона по видеосвязи. Президент поблагодарил Великобританию и Джонсона за поддержку Украины.

На торгах были и другие лоты, частности, кувшин-петушок, который получил в подарок Борис Джонсон во время визита в Киев в начале апреля.

Великобритания вслед за США, Евросоюзом и другими союзными странами после начавшегося 24 февраля российского военного вторжения на территорию Украины ввела против России множество санкций. Меры затронули крупные компании, бизнесменов, высокопоставленных правительственных чиновников, а также самого российского президента Владимира Путина и членов его семьи.

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