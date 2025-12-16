Фонд Stichting Justice Initiative признан нежелательным в РФ

Российская Генпрокуратура объявила так называемой нежелательной организацией нидерландский фонд Stichting Justice Initiative (SJI). В России до 2023 года работал проект фонда "Правовая инициатива", который представлял в международных судах интересы пострадавших от пыток и домашнего насилия.

В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что фонд был создан при участии фонда Джорджа Сороса, а фраза "нарушения прав человека в России", которые фиксировал SJI, взята в кавычки. В прокуратуре также упоминают работу фонда по документированию военных преступлений, предположительно совершённых российскими военными во время войны в Украине. Как утверждается в пресс-релизе Генпрокуратуры, "НПО оказывает помощь украинским властям в документировании материалов для последующей передачи в Международный уголовный суд", и "для этого её члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена".

Stichting Justice Initiative была создана в 2001 году, тогда же в России заработал ее проект "Правовая инициатива". Правозащитники представляли в ЕСПЧ интересы пострадавших от насилия и пыток в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, а также крымскотатарских активистов, подвергающихся преследованию после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В частности, юристы "Правовой инициативы" представляли в суде Ингушетии интересы пострадавшей девочки и ее матери в деле о "женском обрезании" – калечащей операции на половых органах, которую провели 9-летнему ребенку. "Правовая инициатива" также представляла интересы матери чеченки Мадины Умаевой, погибшей, как считают ее родственники, в результате домашнего насилия.

В декабре 2019 года "Правовую инициативу" внесли в России в список "иностранных агентов". В декабре 2020 года российские власти аннулировали вид на жительство в России Ванессы Коган – директора голландского фонда Stichting Justice Initiative, а также руководителя его российских проектов "Правовая инициатива" и "Астрея". В 2023 году "Правовая инициатива" в Назрани объявила о приостановке работы, а через год организацию исключили из реестра Минюста в связи с ликвидацией, сообщает "Настоящее Время".

Признание организации нежелательной означает запрет на её работу и угрозу преследования для сотрудничающих с ней граждан.