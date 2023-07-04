Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули деньги и золото, изъятые при обысках по делу о вооруженном мятеже. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, изначально Пригожину не планировали возвращать изъятые 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота. Однако к вечеру воскресенья ему вернули все деньги и ценности. По данным "Фонтанки", сам Пригожин не присутствовал на передаче, вместо бизнесмена приехал его водитель с доверенностью. По предварительным данным, в выходные Пригожин находился в Москве.

Ранее "Фонатнка" писала, что во время обысков на заднем дворе отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, были обнаружена "Газель" с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace в минивэне нашли еще 6 миллиардов. Золото и валюту изъяли из офиса основателя ЧВК "Вагнер". Сам Пригожин заявлял, что это деньги на зарплату бойцов ЧВК "Вагнер" и выплаты родственникам погибших.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже, возбужденного после рейда ЧВК "Вагнер" на Москву. Закрыть дело обещал Кремль в рамках договоренностей с Евгением Пригожиным. ФСБ заявила, что спецслужба "установила, что участники мятежа остановили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".