"Форма ведения войны против России". Зачем Зеленский ездил в Дамаск

Президент Украины Владимир Зеленский, совершивший турне по странам Ближнего Востока, вызвал этим крайнее раздражение Тегерана. В конце прошлой недели Зеленский отправился в новую поездку. Он прилетел в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, а потом, неожиданно для многих, посетил Сирию, где режим сменился недавно и внутренняя ситуация остается очень неустойчивой.

"Важный день переговоров в Дамаске. Сегодня состоялась двусторонняя встреча с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, переговоры с участием наших команд, а также трехсторонний разговор Украина–Сирия–Турция. Мы выстраиваем новые отношения, открываем новые возможности и расширяем сотрудничество в сфере безопасности. Обсудили весь спектр вопросов – от безопасности и обороны и ситуации в регионе, включая события вокруг Ирана, до энергетического и инфраструктурного взаимодействия между нашими странами.

Зеленский старается максимально расширить дипломатическое взаимодействие Украины, в том числе со странами, у которых сохраняются неплохие отношения с Россией

Продолжим совместную работу и в сфере продовольственной безопасности. Отдельно говорили о преодолении последствий войны и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и наших людей. Благодарю всех сирийцев за теплый прием. Украина была среди первых стран, поддержавших новую Сирию после падения режима Асада, и мы готовы и дальше содействовать ее стабильности и развитию. Будем усиливать сотрудничество, чтобы наши народы и государства становились сильнее, а наши экономики – устойчивее", – написал Зеленский в социальных сетях.

В Дамаск он прилетел на частном самолете, предоставленном Турцией.

Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский впервые встретились на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Тогда же в их присутствии министры иностранных дел Сирии и Украины подписали декларацию о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Разорваны отношения были в июне 2022 года, когда режим Башара Асада признал "ДНР" и "ЛНР". Это было первое такое признание сепаратистских образований востока Украины после России, которая позднее объявила об аннексии этих территорий.

Ахмед аш-Шараа у власти в Сирии относительно недавно. Несмотря на формально выдвинутое требование к России выдать укрывающегося там бывшего сирийского президента Башара Асада, он недавно побывал в Москве и был вполне дружелюбно принят Владимиром Путиным. В Сирии до сих пор существуют две российские военные базы, хотя количество размещенных там военнослужащих существенно сократилось. У Сирии сложные отношения с Израилем, который расширил в последние месяцы "буферные зоны" безопасности на сирийской территории и разрушил там целый ряд военных объектов. Тем не менее, Владимир Зеленский поехал и в Дамаск. Зачем?

Мнение журналиста, востоковеда, обозревателя DW Константина Эггерта:

– Прежде всего, сложность отношений Израиля и Сирии преувеличена. На самом деле Ахмед аш-Шараа абсолютно чётко понимает, что существование его режима во многом зависит от Израиля. А в Израиле многие понимают, что определённый уровень неформального взаимопонимания с Сирией по вопросам безопасности необходимо налаживать.

Что касается Зеленского, то совершенно очевидно: в условиях, когда американская поддержка ему не гарантирована, он старается максимально расширить дипломатическое взаимодействие Украины, в том числе со странами, у которых сохраняются неплохие отношения с Россией и которые не занимали столь чёткую позицию по российской агрессии против Украины, как, например, Европа, Канада или Соединённые Штаты до Трампа. И эта дипломатическая активность, на мой взгляд, имеет очень позитивный эффект для Украины.

Почему? Сегодня, в условиях войны Соединённых Штатов и Израиля против Ирана, Зеленский предлагает то, чего государствам Ближнего Востока не хватает. Речь идёт не только о технологиях создания дронов, но и о боевом опыте, который во многом может быть не менее ценным, чем технологии производства летательных аппаратов.

Практически то же самое Зеленский способен предложить Ахмеду аш-Шараа в Сирии. Всё оружие, которое сегодня есть у сирийского правительства, – это оружие российского производства, по сути обновлённые советские образцы, и этот фактор по-прежнему сохраняет зависимость Дамаска от Москвы. Насколько я понимаю, аш-Шараа пытается диверсифицировать поставки вооружений и на этом пути довольно активно общается с Турцией. Но если можно расширить номенклатуру поставщиков, почему бы этого не сделать?

Зеленский не просто расширяет дипломатические контакты Украины, но и создаёт проблемы для российского руководства

В этом плане Зеленский – несомненно очень интересная фигура для нынешнего сирийского руководства, потому что он может предложить недорогие технологии защиты от дронов. Почему бы украинским военным, прекрасно знающим советскую и российскую военную технику, не оказать сирийскому правительству консультационные услуги или услуги по обучению военного персонала?

Важно отметить, что Зеленский теперь смело едет в те страны, которые раньше считались рискованными для украинского руководства – где поддерживаются неплохие отношения с Кремлём и где, казалось бы, украинскому лидеру делать нечего. Он едет именно туда, создаёт интерес к себе и к украинскому опыту. И таким образом не просто расширяет дипломатические контакты Украины, но и создаёт проблемы для российского руководства. Это тоже форма ведения войны против России.

Ещё один важный момент: в стратегической перспективе интересы Дамаска и Киева совпадают. Ахмед аш-Шараа был вынужден согласиться с сохранением российских баз в Тартусе и Хмеймиме на средиземноморском побережье Сирии. Он сделал это под давлением обстоятельств, но, несомненно, не хочет их сохранения. Давление Израиля, который видит в Путине потенциального стабилизатора Сирии в случае кризиса, а также необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за зависимости от российской военной техники – всё это вынудило сирийское руководство сказать: хорошо, сохраняйте базы.

Однако в стратегической перспективе любое сирийское правительство заинтересовано в том, чтобы таких баз в Сирии больше не было. Скорее там могут появиться турецкие базы, чем российские — по крайней мере в ближайшее время.

Мы можем говорить о противодействии Зеленского путинскому влиянию в ближневосточном регионе. В связи с войной Израиля и США против Ирана и после падения сирийского режима в 2024 году это влияние, несомненно, снижается и будет продолжать снижаться. Поэтому Зеленский в данной ситуации правильно оценивает перспективы и наносит непрямой, но вполне чувствительный дипломатический удар по российским позициям на Ближнем Востоке, – заключает Константин Эггерт.

Заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отмечает, что Зеленский и аш-Шараа обсуждали замену поставок в Сирию зерна с оккупированных Россией украинских территорий на легальные поставки из Украины. По мнению Данилова, украинские специалисты также могут поделиться с сирийскими коллегами накопленным опытом по быстрому восстановлению энергетических объектов.