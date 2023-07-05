В Астане арестовали тульского активиста – его разыскивают в России

В Астане арестовали тульского активиста Андрея Павлова. В России его разыскивают по уголовной статье о повторной дискредитации армии. Об этом пишет проект поддержки россиян в Казахстане "Точка невозврата".

По информации правозащитников, Павлов предварительно арестован на трое суток, ему помогает Казахстанское международное бюро по правам человека. В изоляторе Павлов написал прошение о политическом убежище. В Казахстан активист приехал в декабре 2022 года. Он инвалид второй группы, отмечают правозащитники.

В марте 2022 года Павлова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Согласно решению суда, активист прикрепил к куртке украинский флаг, надпись "Путин stop war" и красно-чёрный флаг, который суд назвал "казацким протестным знаменем".

В августе против Павлова возбудили уже уголовное дело за "повторную дискредитацию". По версии следствия, активист разместил во "ВКонтакте" семь публикаций с критикой войны в Украине, а также провёл одиночный пикет с плакатом "Нет войне! No war! Ні війні!" в июле. Тогда в его квартире провели обыск. Дело передали в суд в декабре, а в марте 2023 года Павлова заочно арестовали и объявили в федеральный розыск.

"Мемориал" признал Павлова политически преследуемым в России.

В Россию Павлова не экстрадируют. В сентябре Казахстан заявил, что будет выдавать россиян, только если их объявили в международный розыск. Однако местные власти уже неоднократно арестовывали россиян по запросу Москвы. Среди них – бурятская журналистка Евгения Балтатарова и анархист Денис Козак (он будет находиться в казахстанском СИЗО как минимум год).