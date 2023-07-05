В Астане арестовали тульского активиста – его разыскивают в России

В Астане арестовали тульского активиста Андрея Павлова. В России его разыскивают по уголовной статье о повторной дискредитации армии. Об этом пишет проект поддержки россиян в Казахстане "Точка невозврата".
По информации правозащитников, Павлов предварительно арестован на трое суток, ему помогает Казахстанское международное бюро по правам человека. В изоляторе Павлов написал прошение о политическом убежище. В Казахстан активист приехал в декабре 2022 года. Он инвалид второй группы, отмечают правозащитники.
В марте 2022 года Павлова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Согласно решению суда, активист прикрепил к куртке украинский флаг, надпись "Путин stop war" и красно-чёрный флаг, который суд назвал "казацким протестным знаменем".
В августе против Павлова возбудили уже уголовное дело за "повторную дискредитацию". По версии следствия, активист разместил во "ВКонтакте" семь публикаций с критикой войны в Украине, а также провёл одиночный пикет с плакатом "Нет войне! No war! Ні війні!" в июле. Тогда в его квартире провели обыск. Дело передали в суд в декабре, а в марте 2023 года Павлова заочно арестовали и объявили в федеральный розыск.
"Мемориал" признал Павлова политически преследуемым в России.
В Россию Павлова не экстрадируют. В сентябре Казахстан заявил, что будет выдавать россиян, только если их объявили в международный розыск. Однако местные власти уже неоднократно арестовывали россиян по запросу Москвы. Среди них – бурятская журналистка Евгения Балтатарова и анархист Денис Козак (он будет находиться в казахстанском СИЗО как минимум год).
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 620 человек, 178 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию, 94 – по статье о повторной её дискредитации.
- Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. Дискредитацией российские власти считают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
- После начала войны и мобилизации на неё в Казахстане осели порядка 80 тысяч россиян.
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