Франция задержала российское судно за возможное нарушение санкций

Российский сухогруз "Балтик Лидер" был задержан французскими властями во время прохода пролива Ла-Манш в субботу, 27 февраля. Судно заподозрили в нарушении санкционного режима, введённого после начала войны с Украиной.

Судно с грузом автомобилей направлялось в Санкт-Петербург из Руана на севере Франции. Власти отправили его под эскортом в порт в Булонь-сюр-Мере, сообщило Agence France-Presse. На борту находились 19 человек.

Французские власти заподозрили, что "Балтик Лидер" принадлежит дочерней компании попавшего под санкции "Промсвязьбанка", — передаёт российское государственное агентство РИА "Новости". В пресс-службе кредитной организации заявили, что сухогруз был продан до введения санкций.

Экипажу разрешили перемещаться по городу, сообщила французская газета La Voix Du Nord. Судьбу судна решит суд. Российское посольство сообщило, что направит в МИД Франции ноту протеста.