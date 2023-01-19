Французы проводят забастовки против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 19 января, во Франции – день общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Из-за этого в стране нарушена работа школ и транспорта, сокращена выработка электроэнергии, прекращены отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах.

Согласно предложению французского правительства, пенсионный возраст в стране увеличится с 62 до 64 лет. По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году.

Инициаторы реформы, главным из которых считается президент Франции Эммануэль Макрон, настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платёжеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.

Опросы показывают, что около 60% французов выступают против реформы Макрона, а 46% готовы присоединиться к протестам.

По данным профильных ведомств, сегодня во Франции встало большинство поездов, в том числе на международных маршрутах. Работники электросетей сократили подачу электроэнергии на 12%, из-за чего пришлось увеличить её импорт из-за рубежа. Нефтеперерабатывающие заводы TotalEnergies приостановили отгрузки.

Около 70% учителей начальных классов заявили, что не выйдут на работу в четверг. Ученики и студенты также пообещали присоединиться к протестам и заблокировать доступ в несколько школ.

Также сегодня по всей Франции ожидаются более 200 митингов, в том числе большой митинг в Париже с участием всех основных профсоюзов страны. Профсоюзы полицейских тоже участвуют в забастовках против пенсионной реформы – те же, кто находится на службе, готовятся к возможным беспорядкам, если к митингам присоединятся экстремистские группы.

Ожидается, что французское правительство официально представит законопроект о повышении пенсионного возраста в понедельник, 23 января. В феврале документ поступит в парламент – Макрон надеется заручиться поддержкой консерваторов, чтобы законопроект был принят.

Пенсионную реформу называют серьёзным испытанием для президенства Макрона. В 2019 году Макрон уже пытался её провести – тоже на фоне затяжных забастовок и многочисленных акций протеста. Тогда планам Макрона помешала пандемия COVID-19.