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Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН

Шарль Мишель

Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.

"Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осуждённую Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время его речи показали российскую делегацию.

В кулуарах сессии Мишель прокомментировал изданию POLITICO ситуацию с россиянами, бегущими от мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Мишель сказал, что Евросоюз должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов". Тему планируют обсудить на встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 26 сентября.

  • Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.
  • Россия наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Каждая из этих пяти стран обладает правом вето на резолюции Совбеза.
  • Пропускать на свою территорию бегущих от мобилизации россиян уже отказались страны Евросоюза Латвия, Эстония и фактически Литва. Финляндия, также член ЕС, не будет выдавать визы российским мужчинам, если есть подозрения, что они не вернутся в Россию. В то же время Германия заявила, что "уклонение от мобилизации – веская причина для получения убежища".

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