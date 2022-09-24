Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН

Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.

"Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осуждённую Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время его речи показали российскую делегацию.

В кулуарах сессии Мишель прокомментировал изданию POLITICO ситуацию с россиянами, бегущими от мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Мишель сказал, что Евросоюз должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов". Тему планируют обсудить на встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 26 сентября.