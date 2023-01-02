Интерес российских спецслужб к Германии возрастает по мере продолжения войны России с Украиной. Об этом агентству dpa сообщил глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг.

Хальденванг прокомментировал недавнее сообщение об аресте сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанного подозревают в передаче российской стороне секретной информации. По словам главы ведомства, этот случай может говорить о том, насколько реальна опасность Москвы.

Хальденванг предположил, что Россия также пытается компенсировать высылку 40 сотрудников российского дипведомства из-за ситуации с Украиной. Чиновник допускает, что Москва попытается компенсировать потери.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы не допустить приезда в Германию новых лиц, которые могут быть причастны к российским службам", - подчеркнул Хальденванг, уточнив, что ФРГ ужесточила выдачу виз россиянам.

Глава германского ведомства отметил, что Берлин ожидает увеличения числа российских кибератак и кампаний дезинформации, но служба внешней разведки ФРГ хорошо подготовлена для решения текущих задач.

Хальденванг также причисляет Китай и Иран к государствам, чьи спецслужбы ведут значительную деятельность в Германии.