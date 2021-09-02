GetContact теперь обязан передавать спецслужбам данные пользователей

Приложение для идентификации абонентов и блокировки спама GetContact внесено в реестр организаторов распространения информации. На это обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Это означает, что теперь компания GetContact обязана собирать и хранить данные пользователей, а также по запросу передавать их спецслужбам в рамках "пакета Яровой".

GetContact объединяет базу контактов пользователя с контактами других подписчиков приложения и показывает, как владелец номера записан у других людей. Для этого сервис требует у пользователя предоставить доступ к списку контактов, которые потом загружаются на сервер компании. Таким образом пользователь передает компании не только свой номер, но и все контакты, которые сохранены у него в телефоне.

В 2018 году компания согласилась хранить данные российских пользователей на серверах в России по закону о "локализации данных". В том же году GetContact вышло на первое место по популярности в российском App Store, обогнав Telegram и "Сбербанк Онлайн". К 2020 году приложение сохранило место в тройке самых популярных в России приложений.