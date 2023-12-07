ФСБ России сообщила о задержании калининградца по делу о госизмене

ФСБ России сообщила о задержании жителя Калининградской области, который якобы организовал пятнадцать поджогов на объектах связи и транспортной инфраструктуры России.

При этом из пятнадцати "установленных" поджогов пять "предотвратили" правоохранительные органы, пишет ФСБ. Десять их исполнителей задержаны.

По версии ФСБ, 20-летний калининградец искал исполнителей поджогов по заданию спецслужб Украины. С февраля по март 2023 года ему удалось привлечь к этому жителей пятнадцати регионов России.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о содействии диверсионной деятельности и о государственной измене.