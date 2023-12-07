ФСБ России сообщила о задержании калининградца по делу о госизмене

ФСБ России сообщила о задержании жителя Калининградской области, который якобы организовал пятнадцать поджогов на объектах связи и транспортной инфраструктуры России.
При этом из пятнадцати "установленных" поджогов пять "предотвратили" правоохранительные органы, пишет ФСБ. Десять их исполнителей задержаны.
По версии ФСБ, 20-летний калининградец искал исполнителей поджогов по заданию спецслужб Украины. С февраля по март 2023 года ему удалось привлечь к этому жителей пятнадцати регионов России.
Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о содействии диверсионной деятельности и о государственной измене.
- ФСБ регулярно сообщает о задержании подозреваемых в государственной измене, якобы причастных к подготовке диверсий, финансировании украинских войск или сборе информации о российских объектах. Дела против них засекречиваются.
- По данным СМИ и правозащитных организаций, количество дел о госизмене в России выросло в разы после её полномасштабного вторжения в Украину.
Также было ужесточено наказание по этой статье: теперь по ней грозит пожизненное лишение свободы.
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