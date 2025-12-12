Банки Великобритании выступили против планов использовать замороженные российские активы из-за возможных юридических рисков, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных банкиров.

Как отмечает газета, в британских банках хранятся около восьми миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов) российских активов. Представители банков заявили, что они могут подвергнуться значительному юридическому риску, если эти средства будут использованы для обеспечения кредита Украине. Предполагается, что Украина впоследствии сможет погасить кредит из средств, которые Россия выплатит на восстановление страны.

Одной из проблем предлагаемой схемы банкиры назвали отсутствие гарантий того, что в конечном итоге мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать репарации, которые могли бы помочь погасить кредит.

Собеседники газеты также добавили, что британское правительство не предложило им компенсацию за возможные ответные меры со стороны Москвы.

Против использования замороженных российских активов также выступает Бельгия – там находится депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть активов. Власти страны требуют гарантировать общую ответственность всех стран ЕС за возможные риски и обеспечить наличие достаточных финансовых гарантий.

Ожидается, что решение о "репарационном кредите" может быть принято на встрече лидеров стран ЕС на будущей неделе.