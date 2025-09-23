FT: китайское грузовое судно впервые зашло в порт в Крыму

За последние несколько месяцев судно Heng Yang 9, принадлежащее китайской компании Guangxi Changhai, было замечено в аннексированном Крыму как минимум трижды. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По данным офиса президента Украины Владимира Зеленского, этим летом судно совершило по меньшей мере два визита в Севастополь: оно находилось в порту с 19 по 22 июня и запросило заход для загрузки 15 августа. Утверждается, что после этого судно заходило в порты Турции, прежде чем отправиться в Египет.

Как пишет FT, в течение двух недель в сентябре, когда судно находилось в Черном море, оно, судя по всему, пыталось скрыть свои передвижения, передавая ложные координаты. Согласно данным транспондера, судно направлялось в порт "Кавказ", но в итоге оказалось в Севастополе. Это удалось выяснить благодаря спутниковым снимкам.

Санкции западных стран, введеные после аннексии Крыма в 2014 году, запрещают использование порта в Севастополе. FT отмечает, что хотя Китай не поддержал санкции против России, его коммерческие суда ранее избегали крымских портов.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал газете, что посольство Украины в Китае обсудило инцидент с чиновниками китайского МИД. "Мы выразили наше решительное неодобрение в связи с этим инцидентом", – сказал он.

По словам Власюка, МИД Китая ответил, что китайским гражданам и компаниям рекомендуется избегать контактов с оккупированными территориями Украины.