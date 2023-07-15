FT: медиаструктуры Пригожина могут продолжить работу после мятежа

Структуры медиагруппы "Патриот" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, объявившие о закрытии после мятежа ЧВК, могут возобновить свою работу, а некоторые из них и не прекращали своей деятельности. Об этом в субботу пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Глава "Антиглобалистского движения России" Александр Ионов, инициатор многих доносов на российские СМИ, в разговоре с изданием заметил, что медиахолдинг Пригожина приостановил работу, но не закрылся. По словам Ионова, который находится под санкциями США за сотрудничество с российскими спецслужбами и проектами основателя ЧВК, медиагруппа имеет очень большую аудиторию и может быть интересна потенциальным покупателям.

В свою очередь Александр Краснобаев, главный редактор входящего в холдинг Пригожина издания "Невские новости", отметил, что издание приостановило работу и планирует её возобновить. Объявление о закрытии медиаструктур, по словам Краснобаева, было сделано якобы для поддержания интриги, пишет Financial Times.

Волонтёрские группы, отслеживающие деятельность медиа Пригожина в интернете, также рассказали журналистам, что так называемая фабрика троллей не останавливала свою деятельность после мятежа. Собеседник Financial Times предполагает, что, если основатель ЧВК "Вагнер" потеряет контроль над фабрикой троллей, то она будет быстро передана другой структуре, близкой к Кремлю.

По словам высокопоставленного источника Financial Times в правительстве Санкт-Петербурга, Пригожин создавал медиахолдинг для себя, вливая в проекты "кремлёвские деньги". Чиновник добавил, что холдинг "токсичен", поэтому неясно, кто может его купить.

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался 23 июня. На следующий день он прекратился. По договорённости с российскими властями и Александром Лукашенко, наёмникам разрешили отправиться на белорусскую территорию. 30 июня стало известно, что Пригожин решил распустить медиагруппу "Патриот".

Источники The Bell говорили, что медиахолдингу стали искать нового владельца. Наиболее вероятным покупателем собеседники издания называли "Национальную медиагруппу" Юрия Ковальчука, которого считают бизнесменом из ближайшего окружения российского президента.

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