Издания медиахолдинга Пригожина объявили о своём закрытии

Основатель ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиахолдинг "Патриот", куда входили издания РИА ФАН, "Народные новости" и другие. В пятницу многие издания медиахолдинга объявили о своём закрытии.

О прекращении работы РИА ФАН заявила ТАСС его главный редактор Кристина Масенкова. Редакция издания "Невские новости", входящего в "Патриот", сообщила о прекращении своего существования и попрощалась с читателями. То же самое сделало издание "Экономика сегодня". Издание "Политика сегодня" объявило, что оно "радикально переформатируется" и, возможно, продолжит работу в формате авторского блога.

Как сообщает The Bell в пятницу вечером со ссылкой на источники в медиахолдинге, совещание о закрытии компании проходило при личном участии Пригожина. Редакторам поручили "всё [пустить] под нож" и уничтожить все следы присутствия в интернете — не только сайты медиа, но и соцсети, телеграм-каналы, странички на "Яндекс-дзен" и чаты. На вопрос о том, как проходило совещание, собеседница The Bell ответила: "Всё как обычно, всех х****сил, сказал, что вы мне на*ер не нужны".

После начала мятежа в прошлые выходные большинство работников медиахолдинга "Патриот" в Петербурге, чей попечительский совет возглавлял Пригожин, не вышли на работу. Тогда же в здании холдинга прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов изъяли серверы и увезли их.

В свою очередь газета "Коммерсантъ" пишет, что медиа, связанные с Пригожиным, заблокировал Роскомнадзор. Причины блокировки не уточняются.

Договориться о передаче холдинга Пригожина в управление новому владельцу, по словам источников, не удалось.