FT: в Голливуде требуют заблокировать сделку Netflix и Warner Bros.

Голливудская гильдия сценаристов присоединилась к требованию заблокировать сделку о покупке студии Warner Bros. компанией Netflix. Как пишет Financial Times, в Голливуде опасаются, что это приведет к увольнениям, снижению заработной платы и сокращению объема работы в отрасли в целом.

Ранее представители киноиндустрии и влиятельные профсоюзы отрасли призвали регулирующие органы заблокировать сделку. Актриса Джейн Фонда заявила, что эта сделка "угрожает всей индустрии развлечений".

5 декабря стало известно, что сервис Netflix купит холдинг Warner Bros., в том числе HBO и HBO Max, за 82,7 миллиарда долларов. Соглашение единогласно одобрили советы директоров компаний. Ранее компания Skydance завершила сделку по приобретению Paramount за 8 миллиардов долларов. Представители киноотрасли обеспокоены тем, что эти сделки приведут к сокращению числа покупателей телесериалов и фильмов.

Один из генеральных директоров Netflix Грег Питерс заявил в пятницу, что сделка с Warner Bros. позволит компании расширить производство в США и продолжить инвестировать в оригинальный контент.

Ожидается, что сделка будет закрыта не ранее третьего квартала 2026 года или позднее. Перед этим Минюст США должен провести расследование, чтобы определить, следует ли оспаривать сделку. Как пишет газета The Wall Street Journal, ведомство уже начало рассматривать вопрос о том, как объединение компаний еще больше укрепит доминирование Netflix в медиаиндустрии. Расследования по таким сделкам обычно занимают не менее 10 месяцев.

По данным WSJ, некоторые в Минюсте считают, что приобретение Netflix стримингового сервиса HBO Max может нарушить антимонопольное законодательство из-за масштаба объединенной компании. Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30 процентов рынка стриминговых сервисов в США.