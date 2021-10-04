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Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии 

Члены парламента аплодируют новоизбранному премьер-министру Фумио Кисиде

В Японии, после голосования в палатах парламента, был избран новый премьер-министр. Им стал 64-летний Фумио Кисида, который ранее возглавлял МИД страны.

Предшественник Кисида – Ёсихидэ Сугу – занимал этот пост год и ушёл в отставку из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Кисида станет 100-м по счёту премьер-министром Японии. Он возглавил ЛДП и планирует привести партию к победе на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Кисида обещает потратить миллиарды долларов на восстановление экономики Японии, а также противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.

  • Рейтинги ЛДП упали после того, как власти решили провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на протест жителей. Их беспокоил растущий уровень заболеваемости COVID-19.

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