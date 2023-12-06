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G7 согласовала меры по ограничению импорта российских алмазов

Страны "Группы семи" согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов. Их планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, которое опубликовала канцелярия британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата начала этих ограничений — 1 марта 2024 года", — сообщается в документе.

К 1 сентября 2024 года страны G7, которые ввозят необработанные алмазы, также введут механизм проверки и сертификации таких алмазов.

Кроме того, в среду стало известно, что Великобритания ввела санкции в отношении 46 лиц и компаний из разных стран, участвующих в цепочках военных поставок России, сообщает. Под ограничения попали организации, работающие в Китае, Турции, Сербии и Узбекистане.

В британский ограничительный список включены более 30 человек. По данным Лондона, они связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, импортом электронных компонентов.

Санкции также введены против четырёх организаций, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по словам британского МИД, участвуют в торговле российской нефтью.

  • В "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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