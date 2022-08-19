"Газпром" остановит "Северный поток" на три дня из-за техобслуживания

Единственная рабочая турбина "Северного потока" Trent 60 будет остановлена на три дня – с 31 августа по 2 сентября – для проведения технического обслуживания. В этот период транспорт газа по газопроводу будет приостановлен, сообщает "Газпром".

В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. После этого "Газпром" сократил прокачку газа по газопроводу до 33 млн куб. м в сутки – это 20% от проектной мощности. Причиной был назван плановый ремонт еще одного газоперекачивающего агрегата.

Ранее "Газпром" объяснял сокращение поставок газа в Германию решением Канады из-за санкций заблокировать возврат в Россию находившихся в Канаде на ремонте газовых турбин фирмы Siemens. По данным "Коммерсанта", 17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Далее ее должны были доставить на пароме и по суше через Хельсинки на компрессорную станцию "Портовая" у поселка Торфяновка Ленинградской области.

3 августа "Газпром" назвал невозможным возврат турбины на компрессорную станцию газопровода из-за санкционных режимов Канады, Евросоюза, Великобритании и "несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам" производителя.

Турбины Siemens, о которых идет речь, производятся корпорацией на заводе в Канаде и ремонтируются там же. Одна из них была отправлена на ремонт на завод перед введением санкций. Оттава сначала отказалась возвращать двигатель России после ремонта, но потом согласилась это сделать по просьбе Германии.