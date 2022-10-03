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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобождён

Игорь Мурашов

Генеральный директор занятой российскими войсками Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобождён. Об этом заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Голос Америки.

О задержании Мурашова стало известно 1 октября. Как заявила украинская компания "Энергоатом", Мурашов был задержан российским патрулём, когда ехал в автомобиле от железнодорожной станции в Энергодар. Ему завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.

Украина возложила ответственность за задержание Мурашова на Россию и назвала эти действия актом террора. Согласно МАГАТЭ, Россия подтвердила факт задержания.

Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом.

Россия аннексировала Запорожскую область по результатам так называемого референдума, но в каких именно границах - неизвестно. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают присоединение территорий к России.

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